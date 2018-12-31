Цуренко успешно начала сезон, выйдя во второй круг турнира в Брисбене

Украинка разгромила румынскую теннисистку Михаэлу Бузэрнеску - 6:0, 6:2.

Украинка Леся Цуренко начал новый теннисный сезон с победы в первом круге турнира WTA в Брисбене (Австралия). Украинская теннисистка разгромила свою соперницу из Румынии Михаэлу Бузэрнеску - 6:0, 6:2.

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Во время поединка украинка реализовала пять брейкпоинтов, при этом ее оппонентка не взяла ни одной подачи Леси, сообщает официальный сайт соревнований.

Во втором круге Цуренко сразится с 283-й ракеткой мира Кимбрели Бирелл. Молодая австралийка в первом матче победила Дарью Касаткину.

Напомним, что на этом же турнире выступает другая украинская теннисистка Элина Свитолина, она начнет турнир в одиночном разряде со второго круга.