Олимпийский чемпион Игр-2012 Торохтий временно отстранен за нарушение антидопинговых правил
18:11, 24 декабря 2018Другое
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Кроме украинца, отстранения получили еще 12 тяжелоатлетов.
Алексей Торохтий / noc-ukr.org
Украинский тяжелоатлет Алексей Торохтий временно отстранен от спортивной деятельности из-за нарушения антидопинговых правил на Олимпиаде-2012 в Лондоне.
Об этом сообщил официальный сайт Международной федерации тяжелой атлетики.
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Повторный анализ пробы мочи Торохтия на Олимпиаде в Лондоне показал наличие в организме спортсмена дегидрохлорометилтестостерона, который принадлежит к группе S1.1 анаболических агентов.
Алексей Торохтий стал олимпийским чемпионом в Лондоне в 2012 году в весовой категории до 105 кг.
Кроме украинца, отстранения получили еще 12 тяжелоатлетов.
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