Олимпийский чемпион Игр-2012 Торохтий временно отстранен за нарушение антидопинговых правил

Кроме украинца, отстранения получили еще 12 тяжелоатлетов.

Украинский тяжелоатлет Алексей Торохтий временно отстранен от спортивной деятельности из-за нарушения антидопинговых правил на Олимпиаде-2012 в Лондоне.

Об этом сообщил официальный сайт Международной федерации тяжелой атлетики.

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Повторный анализ пробы мочи Торохтия на Олимпиаде в Лондоне показал наличие в организме спортсмена дегидрохлорометилтестостерона, который принадлежит к группе S1.1 анаболических агентов.

Алексей Торохтий стал олимпийским чемпионом в Лондоне в 2012 году в весовой категории до 105 кг.

Кроме украинца, отстранения получили еще 12 тяжелоатлетов.