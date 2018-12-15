Состоялась официальная церемония взвешивания участников WWFC 13 (видео)

Накануне профессионального турнира по смешанным боевым искусствам WWFC 13 прошла официальная церемония взвешивания бойцов.

В пятницу, 14 декабря в спортивном клубе CrossFit Banda II Арена состоялась официальная церемония взвешивания участников международного профессионального турнира по смешанным боевым искусствам WWFC 13.

10 пар участников турнира WWFC 13 провели «битву взглядов» со своими соперниками:

Михал Пастернак (Польша) vs. Роман Долидзе (Грузия / Украина);

Фелипе Сальвадор Нсуе Айиугоно (Испания) vs. Игорь Потеря (Украина);

Фелипе да Силва Майя (Бразилия) vs. Магомед Озниев (Австрия);

Моктар Бенкаси (Франция) vs. Руслан Хажмурзаев (Украина);

Морган Шарриер (Франция) vs. Марко Ковачевич (Швейцария);

Александру Инсуратсель (Молдова) vs. Али Хусейнов (Украина);

Хара Димитрула (Греция) vs. Алиса Данюк (Украина);

Игорь Гончаров (Харьков, Украина) vs. Денис Бондарь (Украина);

Эдуард Лазаревич (Беларусь) vs. Рабиль Сабирли (Украина);

Алексей Полищук (Украина) vs. Владислав Семенцов (Украина).

MAIN CARD

Михал Пастернак (13-3; Польша) vs. Роман Долидзе (5-0; Украина/Грузия): бой за титул чемпиона мира по версии WWFC в весе до 93 кг

Михаил Пастернак, претендент на титул чемпиона мира по версии WWFC в полусреднем весе:

«В субботу будет новый чемпион. Я увезу пояс в Польшу!»

Роман Долидзе, чемпион мира по версии WWFC в полусреднем весе:

«Я сейчас в своей лучшей форме. Победа будет за нами!»

PRELIMINARY CARD

Фелипе Сальвадор Нсуе Айиугоно (11-18; Испания) vs. Игорь Потеря (11-2; Украина):

три раунда по 5 минут в весе до 93 кг

Фелипе Сальвадор Нсуе Айиугоно:

«Мой соперник довольно опытен как для своего возраста. Но я с легкостью одержу победу над ним!»

Игорь Потеря:

«От боя жду крутых впечатлений. Думаю, поединок не продлится всю дистанцию».

EARLY PRELIMS

Хара Димитрула (2-4;Греция) vs. Алиса Данюк (1-0; Каменское, Украина):

три раунда по 5 минут в весе до 55 кг

Хара Димитрула:

«Не смотря на то, что у меня была всего неделя на подготовку, к поединку я подошла в отличной форме и рассчитываю только на победу!»

Алиса Данюк:

«Сильная сторона моей соперницы – стойка. Но я её сильнее во всех компонентах: как в стойке, так и в партере».

Напомним, международный профессиональный турнир по смешанным боевым искусствам WWFC 13 пройдет 15 декабря в киевском Дворце Спорта.

Начало в 18:00.

Трансляция на сайте WWFC.UA и FITE.TV

World Warriors Fighting Championship (WWFC) — международная организация, проводит бои по смешанным боевым искусствам (ММА) среди профессионалов. Главный офис в Киеве, Украина. Основана в 2013 году. По данным независимого статистического портала Fight Matrix, среди ММА-организаций лига WWFC занимает 34 место из 500 в мире и 7 место среди стран СНГ.

Основатель и президент WWFC — Владимир Тесля.

Вице президент WWFC — Денис Перч.

CEO — Мария Мащенко