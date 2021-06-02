Билеты на матч стоили 110 евро.

На матч группового этапа чемпионата мира по хоккею между сборными России и Беларуси пришел всего один болельщик.

Об этом пишет Sport24.

Матч проходил в Риге. Арена вмещает 1 058 человек, но на игру пришел только один. На игру было продано два билета стоимостью 110 евро.

Отмечается, что на трибуны могли попасть только жители Латвии, предъявившие сертификат о вакцинации против коронавируса.

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Автор: Людмила Жерновская