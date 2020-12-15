Авторитетный французский журнал France Football, который в этом году отменил вручение "Золотого мяча", составил символическую сборную лучших футболистов в истории.
Об этом сообщает официальный сайт France Football.
Победителей в каждой из номинаций определяло жюри из 140 журналистов, которые ежегодно участвуют в голосовании за "Золотой мяч".
Издание сформировало команду по схеме 3-4-3.
В символическую сборную вошли Лев Яшин, Паоло Мальдини, Франц Беккенбауэр, Кафу, Лотар Маттеус, Хави, Пеле, Диего Марадона, Криштиану Роналду, Роналдо и Лионель Месси.
Также были представлены вторая и третья символические сборные.
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Вторая команда: Джанлуиджи Буффон, Карлос Альберто, Франко Барези, Роберто Карлос, Андреа Пирло, Франк Райкард, Зинедин Зидан, Альфредо Ди Стефано, Гарринча, Роналдиньо и Йохан Кройф.
Третья команда: Мануэль Нойер, Филипп Лам, Серхио Рамос, Пауль Брайтнер, Йохан Нескенс, Диди, Мишель Платини, Андрес Иньеста, Тьерри Анри, Джордж Бест и Марко Ван Бастен.
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