Лионель Месси, Диего Марадона, Пеле и другие легенды включены в состав сборной.

Авторитетный французский журнал France Football, который в этом году отменил вручение "Золотого мяча", составил символическую сборную лучших футболистов в истории.

Об этом сообщает официальный сайт France Football.

Победителей в каждой из номинаций определяло жюри из 140 журналистов, которые ежегодно участвуют в голосовании за "Золотой мяч".

Издание сформировало команду по схеме 3-4-3.

В символическую сборную вошли Лев Яшин, Паоло Мальдини, Франц Беккенбауэр, Кафу, Лотар Маттеус, Хави, Пеле, Диего Марадона, Криштиану Роналду, Роналдо и Лионель Месси.

Также были представлены вторая и третья символические сборные.

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Вторая команда: Джанлуиджи Буффон, Карлос Альберто, Франко Барези, Роберто Карлос, Андреа Пирло, Франк Райкард, Зинедин Зидан, Альфредо Ди Стефано, Гарринча, Роналдиньо и Йохан Кройф.

Третья команда: Мануэль Нойер, Филипп Лам, Серхио Рамос, Пауль Брайтнер, Йохан Нескенс, Диди, Мишель Платини, Андрес Иньеста, Тьерри Анри, Джордж Бест и Марко Ван Бастен.

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Автор: Антон Дударь