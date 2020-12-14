Лучшие клубы Европы узнают своих соперников в первом раунде плей-офф.

14 декабря в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне пройдет жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов.

УНИАН проведет онлайн-трансляцию жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов.

Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов: где смотреть

Начало церемонии - в 13.00.

В ходе жеребьевки будут сформированы восемь пар. Команды, которые заняли первые места в своих группах, встретятся со вторыми местами.

Украина на этой стадии турнира представлена не будет.

Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов

Онлайн-трансляция

Корзин всего две - сеяные и несеяные:

Сеяные: "Манчестер Сити", "Ливерпуль", "Челси" (все - Англия), "Бавария", "Боруссия" Д (обе - Германия), "Реал" (Испания), "Ювентус" (Италия), ПСЖ (Франция)

Несеяные: "Атлетико", "Севилья", "Барселона" (все - Испания), "Боруссия" М, "РБ Лейпциг" (обе - Германия), "Аталанта", "Лацио" (обе - Италия), "Порту" (Португалия)

Все участники 1/8 финала в одной картинке:

Уже известны даты 1/8 финала. Первые матчи запланированы на 16, 17, 23 и 24 февраля, а ответные поединки состоятся 9, 10, 16 и 17 марта.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Антон Дударь