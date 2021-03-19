Восемь топ-клубов продолжают борьбу за трофей.

В штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне 19 марта пройдет жеребьевка 1/4 и 1/2 финала Лиги чемпионов.

УНИАН проведет онлайн-трансляцию жеребьевки Лиги чемпионов.

Жеребьевка Лиги чемпионов: где смотреть

Начало церемонии - в 13.00.

Борьбу в турнире продолжают следующие команды: "Челси", "Ливерпуль", "Манчестер Сити" (все - Англия), "Бавария", "Боруссия" Дортмунд (обе - Германия), "Реал" Мадрид (Испания), ПСЖ (Франция) и "Порту" (Португалия).

В ходе жеребьевки будут сформированы четвертьфинальные пары, а также станет известно, кто с кем сможет сыграть в полуфиналах. Кроме того, будет определен номинальный хозяин финала.

Жеребьевка 1/4 и 1/2 финала Лиги чемпионов

Онлайн-трансляция

Первые матчи четвертьфинальной стадии пройдут 6 и 7 апреля, а ответные - 13 и 14 апреля. Полуфиналы запланированы на 27/28 апреля и 4/5 мая, а финал - на 29 мая.

При жеребьевке не будет сеяных или несеяных команд. Представители одной страны смогут встретиться друг с другом.

Все участники 1/4 финала в одной картинке.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Авторы: Антон Дударь, Будрин Артем