В рамках 11-го тура Украинской Преммьер-лиги "Заря" на выезде обыграла "Минай".
Матч завершился победой луганчан со счетом 3:0.
Гол плюс пас в составе луганчан на свой счет записал Владислав Кочергин. Еще по разу отличились Дмитрий Иванисеня и Александр Гладкий.
После этого матча "Заря" набрала 14 очков и поднялась на восьмое место в таблице УПЛ. У "Миная" - 9 очков и десятая позиция.
"Минай" - "Заря" - 0:3
Голы: Кочергин, 53, Иванисеня, 58, Гладкий, 60
"Минай": Каниболоцкий, Меличенко, Лопыренок (Маембе, 46), Матич (Малепе, 66), Сакив, Кныш (Шпак, 67), Нуриев, Голодюк (Ткачук, 46), Снижко (Хахлев, 80), Пиняшко, Шиндер
"Заря": Василь, Фаворов, Вернидуб (Назарина, 65), Абу Ханна, Цыганикс, Иванисеня, Юрченко, Кочергин (Чайковский, 83), Кабаев (Гринь, 82), Гладкий (Сайядманеш, 74), Громов (Перович, 74)
Предупреждения: Голодюк, Шиндер, Нуриев - Вернидуб
Украинская Премьер-лига: 11-й тур
- 11-й тур УПЛ проходит с 27 по 29 ноября: где смотреть матчи по ТВ.
- В стартовом матче тура "Мариуполь" обыграл "Львов".
- "Александрия" в меньшинстве смогла победить аутсайдера УПЛ.
- "Динамо" в центральном матче тура разобралось с "Ворсклой".
- "Шахтер" сохранил 3 очка отставания от "Динамо", вырвав победу в матче с "Днепром-1".
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