Луганский клуб на выезде выиграл у "Миная".

В рамках 11-го тура Украинской Преммьер-лиги "Заря" на выезде обыграла "Минай".

Матч завершился победой луганчан со счетом 3:0.

Гол плюс пас в составе луганчан на свой счет записал Владислав Кочергин. Еще по разу отличились Дмитрий Иванисеня и Александр Гладкий.

После этого матча "Заря" набрала 14 очков и поднялась на восьмое место в таблице УПЛ. У "Миная" - 9 очков и десятая позиция.

"Минай" - "Заря" - 0:3

Голы: Кочергин, 53, Иванисеня, 58, Гладкий, 60

"Минай": Каниболоцкий, Меличенко, Лопыренок (Маембе, 46), Матич (Малепе, 66), Сакив, Кныш (Шпак, 67), Нуриев, Голодюк (Ткачук, 46), Снижко (Хахлев, 80), Пиняшко, Шиндер

"Заря": Василь, Фаворов, Вернидуб (Назарина, 65), Абу Ханна, Цыганикс, Иванисеня, Юрченко, Кочергин (Чайковский, 83), Кабаев (Гринь, 82), Гладкий (Сайядманеш, 74), Громов (Перович, 74)

Предупреждения: Голодюк, Шиндер, Нуриев - Вернидуб

Украинская Премьер-лига: 11-й тур

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Автор: Антон Дударь