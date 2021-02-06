"Ювентус" поднялся на третье место в чемпионате Италии.

В рамках 21-го тура чемпионата Италии в Турине встречались "Ювентус" и "Рома".

Встреча завершилась уверенной победой "Ювентуса". Для туринцев эта победа стала шестой подряд во всех турнирах с общим счетом 14:1.

Счет в матче открыл Криштиану Роналду, который забил 16-й гол в семнадцати матчах Серии А в этом сезоне. Португалец лидирует в гонке бомбардиров чемпионата Италии.

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Во второй раз мяч оказался в воротах "Ромы" вследствие автогола.

"Ювентус" - "Рома" - 2:0

Голы: Роналду, 12, Ибаньес, 70 (автогол)

"Ювентус": Щесны, Данило, Бонуччи (Демирал, 85), Кьеллини, Алекс Сандро (де Лигт, 85), Маккени (Куадрадо, 65), Артур, Рабио, Кьеза (Бернардески, 82), Мората (Кулусевски, 65), Роналду

"Рома": Лопес, Манчини, Кумбулла, Ибаньес, Карсдорп (Б. Перес, 77), Вильяр (Диавара, 63), Верету, Спинаццола, Мхитарян, Кристанте (К. Перес, 63), Майораль (Джеко, 63)

Серия А: положение команд

"Ювентус" набрал 42 очка в 20 играх и поднялся на третье место, обойдя "Рому" (40 очков в 21 матче).

Лидируют в Серии А "Интер" (47 очков в 21 матче) и "Милан" (46 очков в 20 играх).

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Автор: Антон Дударь