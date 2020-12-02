Стали известны стартовые составы туринского "Ювентуса" и киевского "Динамо" на матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов, который пройдет в Турине.
УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Ювентус - Динамо.
Составы команд
"Ювентус": Щенсны, Демирал, де Лигт, Бонуччи, Алекс Сандро, Бентанкур, Рэмзи, Маккенни, Кьеза, Роналду, Мората
Запасные: Пинсольо, Артур, Дибала, Данило, Куадрадо, Рабьо, Бернардески, Да Граса, Дрэгушин, Фработта, Портанова, Кулусевски
"Динамо": Бущан, Кендзера, Забарный, Попов, Миколенко, Сидорчук, Шепелев, Шапаренко, Цыганков, Родригес, Вербич
Запасные: Нещерет, Бойко, Бэлуце, Шабанов, де Пена, Леднев, Андриевский, Гармаш, Караваев, Клейтон, Сирота, Супряга
Ювентус - Динамо: перед матчем
- Матч "Ювентус" - "Динамо" пройдет сегодня, 2 декабря, в Турине. Начало - в 22.00. Где смотреть матч по ТВ.
- В нынешнем розыгрыше подопечные Мирчи Луческу уступили "Старой Синьоре" на НСК "Олимпийский" в Киеве - 0:2.
- В прошлом туре киевляне потеряли шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов. У "Динамо", как и у "Ференцвароша" - по 1 очку, "Барселона" набрала 12 очков, "Ювентус" - 9.
- На матче "Ювентус" - "Динамо" впервые в истории ЛЧ будет работать женщина-арбитр.
- Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу дал свои комментарии перед игрой.
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