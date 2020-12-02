Украинский и итальянский клубы объявили составы на игру.

Стали известны стартовые составы туринского "Ювентуса" и киевского "Динамо" на матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов, который пройдет в Турине.

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Ювентус - Динамо.

Составы команд

"Ювентус": Щенсны, Демирал, де Лигт, Бонуччи, Алекс Сандро, Бентанкур, Рэмзи, Маккенни, Кьеза, Роналду, Мората

Запасные: Пинсольо, Артур, Дибала, Данило, Куадрадо, Рабьо, Бернардески, Да Граса, Дрэгушин, Фработта, Портанова, Кулусевски

"Динамо": Бущан, Кендзера, Забарный, Попов, Миколенко, Сидорчук, Шепелев, Шапаренко, Цыганков, Родригес, Вербич

Запасные: Нещерет, Бойко, Бэлуце, Шабанов, де Пена, Леднев, Андриевский, Гармаш, Караваев, Клейтон, Сирота, Супряга

Ювентус - Динамо: перед матчем

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Автор: Антон Дударь