О местонахождении Ярослава Думанского ничего неизвестно уже неделю.

В Ивано-Франковске пропал бывший футболист львовских "Карпат" и киевского "Динамо" Ярослав Думанский.

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Об этом стало известно из сообщения полиции Ивано-Франковской области в Facebook. Об исчезновении Думанского в полицию сообщила его мать.

61-летний Думанский ушел из дома еще 20 апреля. Его местонахождение до сих пор остается неизвестным.

В полиции попросили помочь всех, кто владеет какой-либо информацией об исчезновении экс-футболиста.

Ярослав Думанский: карьера и достижения

Думанский играл на позиции полузащитника.

Он выступал за "Карпаты" с 1977 по 1981 годы, а за "Динамо" играл с 1981 по 1984 годы. Также он поиграл за "Спартак" (Ивано-Франковск), московское "Динамо", "Металлист" и "Прикарпатье", завершив карьеру в 1990 году.

В составе "Динамо" Киев Думанский стал чемпионом СССР в 1981 году, серебряным призером в 1982-м и обладателем Кубка СССР-1982.

В составе молодежной сборной СССР Думанский становился серебряным призером ЧМ-1979 и победителем молодежного ЧЕ-1980.

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Автор: Антон Дударь