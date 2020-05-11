Основной защитник соперника Шахтера в Лиге Европы получил серьезную травму лица на тренировке

У футболиста диагностировали перелом лицевых костей.

Защитник немецкого "Вольфсбурга" Янник Герхардт получил серьезную травму во время одной из первых игровых тренировок команды после выхода из карантина.

Как сообщает официальный сайт "волков", Герхардт получил перелом лицевых костей. Это произошло во время двухсторонней игры.

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Футболист был доставлен в больницу для более детального обследования, после которого станут известны сроки восстановления.

Напомним, что "Вольфсбург" является соперником донецкого "Шахтера" в 1/8 финала Лиги Европы. В первой встрече команд "горнякам" удалось выиграть на выезде со счетом 2:1. Ответную встречу команды, скорее всего, проведут в начале августа.

Как сообщал УНИАН, после победы на выезде главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру оценил шансы команды пройти в четвертьфинал Лиги Европы.