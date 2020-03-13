Каштру оценил шансы Шахтера выйти в четвертьфинал Лиги Европы после выездной победы над Вольфсбургом

Главный тренер "горняков" прокомментировал результат первого матча.

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру прокомментировал победу над "Вольфсбургом" в первом матче 1/8 финала Лиги Европы со счетом 2:1.

Слова Каштру приводит официальный сайт "Шахтера".

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"Первый тайм был лучше: мы полностью контролировали игру и могли добиться более объемного результата. Второй начался не очень хорошо - соперник сравнял счет. Команда действительно прочувствовала этот пропущенный гол. Немного раскоординировались, но с небольшими корректировками в ходе тайма снова взяли игру в свои руки. В итоге абсолютно заслуженно добились победы, поэтому довольны", - сказал Каштру.

По словам тренера, победа на выезде не повлияла на шансы "Шахтера" пройти дальше:

"Как изменились шансы команд? Все осталось так же. Мы выиграли первый матч, но это пока ничего не значит. Нужно отдавать себе отчет в том, что на самом деле этого еще очень мало для того, чтобы пройти дальше. Мы компетентны, но и соперник тоже. Все-таки Бундеслига входит в топ-5 европейских чемпионатов. Нужно быть осторожным. Не будем сейчас вдаваться в эйфорию, потому что впереди нас ждет сложнейшая работа".

УНИАН также сообщал о результатах других матчей 1/8 финала Лиги Европы.