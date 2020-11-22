Виталий Миколенко в этом сезоне провел за Динамо 13 матчей / фото Динамо Киев
"Манчестер Юнайтед" в летнее межсезонье хотел подписать украинского защитника "Динамо" Виталия Миколенко.
Об этом сообщил ведущий шоу "ТаТоТаке" на YouTube Михаил Спиваковский.
Английский клуб предлагал "Динамо" аренду Миколенко с обязательным правом выкупа. Речь шла о достаточно солидной сумме.
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Однако "Динамо" хочет выручить за Миколенко до 40 миллионов евро, тогда как "МЮ" был готов заплатить меньше.
Интерес к Миколенко, по информации ведущего, также проявляет "Милан".
"Динамо" Киев: трансферные новости
- "Милан", по информации СМИ, вступил в переговоры с "Динамо" по трансферу украинского форварда.
- Трансферная стоимость молодого игрока "Динамо" после дебютных матчей за сборную Украины увеличилась в 20 раз.
- "Динамо" продлило контракт с легионером, который является игроком основы.
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