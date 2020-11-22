"МЮ" хотел арендовать Виталия Миколенко с правом выкупа.

"Манчестер Юнайтед" в летнее межсезонье хотел подписать украинского защитника "Динамо" Виталия Миколенко.

Об этом сообщил ведущий шоу "ТаТоТаке" на YouTube Михаил Спиваковский.

Английский клуб предлагал "Динамо" аренду Миколенко с обязательным правом выкупа. Речь шла о достаточно солидной сумме.

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Однако "Динамо" хочет выручить за Миколенко до 40 миллионов евро, тогда как "МЮ" был готов заплатить меньше.

Интерес к Миколенко, по информации ведущего, также проявляет "Милан".

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Автор: Антон Дударь