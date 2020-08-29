Виталий Буяльский получил травму / фото fcdynamo.kiev.ua
Полузащитник "Динамо" Виталий Буяльский не поможет сборной Украины в ближайших матчах Лиги наций.
Об этом сообщает официальный сайт УАФ.
Буяльский пропустит сбор и матчи сборной из-за травмы. Полузащитнику необходимо залечить травмированную коленную связку, которую он повредил в матче за Суперкубок Украины.
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Ближайшую неделю он будет восстанавливаться и работать по индивидуальной программе в расположении "Динамо".
Ранее также стало известно, что из-за травмы сборной Украины не поможет полузащитник "Ференцвароша" Александр Зубков.
На данный момент украинская сборная готовится к предстоящим матчам в Харькове.
Сборная Украины в Лиге наций: что нужно знать
- Сборная Украины дебютирует в Лиге А, в которую повысилась по результатам первого розыгрыша Лиги наций в сезоне-2019/20. Соперниками нашей сборной по группе будут Испания, Германия и Швейцария.
- Команда Андрея Шевченко 3 сентября во Львове будет принимать Швейцарию, а 6 сентября сыграет на выезде с Испанией.
- Ранее был опубликован полный календарь украинской сборной в Лиге наций.
- Уже известно, в каких городах сборная Украины проведет свои домашние матчи в Лиге наций.
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