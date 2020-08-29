Виталий Буяльский получил травму / фото fcdynamo.kiev.ua

Об этом сообщает официальный сайт УАФ.

Буяльский пропустит сбор и матчи сборной из-за травмы. Полузащитнику необходимо залечить травмированную коленную связку, которую он повредил в матче за Суперкубок Украины.

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Ближайшую неделю он будет восстанавливаться и работать по индивидуальной программе в расположении "Динамо".

Ранее также стало известно, что из-за травмы сборной Украины не поможет полузащитник "Ференцвароша" Александр Зубков.

На данный момент украинская сборная готовится к предстоящим матчам в Харькове.

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Автор: Антон Дударь