Виталий Буяльский не сможет сыграть в ближайших матчах Лиги наций.

Полузащитник "Динамо" Виталий Буяльский не поможет сборной Украины в ближайших матчах Лиги наций.

Об этом сообщает официальный сайт УАФ.

Буяльский пропустит сбор и матчи сборной из-за травмы. Полузащитнику необходимо залечить травмированную коленную связку, которую он повредил в матче за Суперкубок Украины.

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Ближайшую неделю он будет восстанавливаться и работать по индивидуальной программе в расположении "Динамо".

Ранее также стало известно, что из-за травмы сборной Украины не поможет полузащитник "Ференцвароша" Александр Зубков.

На данный момент украинская сборная готовится к предстоящим матчам в Харькове.

Сборная Украины в Лиге наций: что нужно знать

Сборная Украины дебютирует в Лиге А, в которую повысилась по результатам первого розыгрыша Лиги наций в сезоне-2019/20. Соперниками нашей сборной по группе будут Испания, Германия и Швейцария.

Команда Андрея Шевченко 3 сентября во Львове будет принимать Швейцарию, а 6 сентября сыграет на выезде с Испанией.

Ранее был опубликован полный календарь украинской сборной в Лиге наций.

Уже известно, в каких городах сборная Украины проведет свои домашние матчи в Лиге наций.

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Автор: Антон Дударь