Ультрас польского клуба "Легия" атаковали болельщиков "Манчестер Юнайтед", которые приехали на финал Лиги Европы в Гданьск.
УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Вильярреал - Манчестер Юнайтед.
Как сообщает The Guardian, инцидент произошел, когда фаны "МЮ" сидели в баре. На них напала группа людей, одетых преимущественно в темное, после чего сбежала, оставив после себя перевернутые столы и стулья.
В "Манчестер Юнайтед" подтвердили, что на болельщиков было совершено нападение. Клуб оказал помощь пострадавшим - три фаната получили легкие травмы.
Мэр Гданьска Александра Дулкевич в Twitter осудила такое поведение, написав, что "не должно быть места никакому насилию".
Отметим, что в Польшу прилетело около двух тысяч фанатов "Ман Юнайтед".
#EuropaLeagueFinal— STAND YOUR GROUND 👊 (@Ultramaniatics_) May 26, 2021
Lechia Gdansk hools attacked Manchester United fans in a pub last night. pic.twitter.com/gUEp04L5MR
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Вильярреал - Манчестер Юнайтед: перед матчем
- Матч "Вильярреал" - "Манчестер Юнайтед" пройдет сегодня, 26 мая. Начало - в 22.00.
- Поединок команд на стадионе польского Гданьска состоится с болельщиками на трибунах.
- "Манчестер Юнайтед" имеет возможность завоевать второй в истории для себя трофей Лиги Европы. В 2017 году "красные дьяволы" в финале обыграли амстердамский "Аякс" со счетом 2:0.
- "Вильярреал" впервые в своей истории сыграет в финале Кубка УЕФА/Лиги Европы.
- Наставник "МЮ" Уле-Гуннар Сульшер может выиграть свой первый титул за два с половиной года работы с манкунианцами. А вот для тренера "Вильярреала" Унаи Эмери в целом это уже пятый финал Лиги Европы в карьере. Трижды он выигрывал этот турнир с "Севильей" и еще один раз с "Арсеналом" уступил в финале "Челси".
- Между собой в еврокубках "Вильярреал" и "МЮ" встречались четыре раза. Все поединки были на групповом этапе Лиги чемпионов и все непременно завершались нулевой ничьей. Было это в 2005 и 2008 годах.
- Матч "Вильярреал" - "Манчестер Юнайтед" обслужит французский рефери Клеман Тюрпен.
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