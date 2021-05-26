Польские фанаты недружелюбно встретили гостей из Англии.

Ультрас польского клуба "Легия" атаковали болельщиков "Манчестер Юнайтед", которые приехали на финал Лиги Европы в Гданьск.

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Вильярреал - Манчестер Юнайтед.

Как сообщает The Guardian, инцидент произошел, когда фаны "МЮ" сидели в баре. На них напала группа людей, одетых преимущественно в темное, после чего сбежала, оставив после себя перевернутые столы и стулья.

В "Манчестер Юнайтед" подтвердили, что на болельщиков было совершено нападение. Клуб оказал помощь пострадавшим - три фаната получили легкие травмы.

Мэр Гданьска Александра Дулкевич в Twitter осудила такое поведение, написав, что "не должно быть места никакому насилию".

Отметим, что в Польшу прилетело около двух тысяч фанатов "Ман Юнайтед".

#EuropaLeagueFinal

Lechia Gdansk hools attacked Manchester United fans in a pub last night. pic.twitter.com/gUEp04L5MR — STAND YOUR GROUND 👊 (@Ultramaniatics_) May 26, 2021

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Вильярреал - Манчестер Юнайтед: перед матчем

Матч "Вильярреал" - "Манчестер Юнайтед" пройдет сегодня, 26 мая. Начало - в 22.00.

Поединок команд на стадионе польского Гданьска состоится с болельщиками на трибунах.

"Манчестер Юнайтед" имеет возможность завоевать второй в истории для себя трофей Лиги Европы. В 2017 году "красные дьяволы" в финале обыграли амстердамский "Аякс" со счетом 2:0.

"Вильярреал" впервые в своей истории сыграет в финале Кубка УЕФА/Лиги Европы.

Наставник "МЮ" Уле-Гуннар Сульшер может выиграть свой первый титул за два с половиной года работы с манкунианцами. А вот для тренера "Вильярреала" Унаи Эмери в целом это уже пятый финал Лиги Европы в карьере. Трижды он выигрывал этот турнир с "Севильей" и еще один раз с "Арсеналом" уступил в финале "Челси".

Между собой в еврокубках "Вильярреал" и "МЮ" встречались четыре раза. Все поединки были на групповом этапе Лиги чемпионов и все непременно завершались нулевой ничьей. Было это в 2005 и 2008 годах.

Матч "Вильярреал" - "Манчестер Юнайтед" обслужит французский рефери Клеман Тюрпен.

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Автор: Антон Дударь