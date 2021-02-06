"Аталанта" не включила украинского новичка команды Виктора Коваленко в заявку на плей-офф Лиги чемпионов.
Как передает Calciomerato, главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини объяснил, почему Коваленко остался вне заявки.
"5 февраля у него была первая тренировка. Через 15 дней мы играем против "Реала", а он только что приехал. Было бы неправильно включать его в заявку, а вне списка оставить кого-то из тех, кто провел много матчей в сезоне", - сказал Гасперини.
Напомним, Коваленко только 1 февраля подписал контракт с "Аталантой".
Итальянский клуб сыграет против "Реала" в 1/8 финала ЛЧ 24 февраля и 16 марта.
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Трансфер Коваленко в "Аталанту": главное
- Виктор Коваленко перешел в "Аталанту" из "Шахтера" за полгода до истечения контракта с "горняками". Футболист подписал полноценный контракт с итальянским клубом, который рассчитан на 4,5 года.
- "Аталанта" заплатила за футболиста 700 тысяч евро.
- В итальянском клубе Коваленко будет выступать под №20.
- По информации СМИ, Коваленко стал самым высокооплачиваемым игроком "Аталанты".
- Коваленко стал вторым украинцем в "Аталанте" после Руслана Малиновского.
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