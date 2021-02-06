Виктор Коваленко недавно стал игроком Аталанты / atalanta.it

"Аталанта" не включила украинского новичка команды Виктора Коваленко в заявку на плей-офф Лиги чемпионов.

Как передает Calciomerato, главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини объяснил, почему Коваленко остался вне заявки.

"5 февраля у него была первая тренировка. Через 15 дней мы играем против "Реала", а он только что приехал. Было бы неправильно включать его в заявку, а вне списка оставить кого-то из тех, кто провел много матчей в сезоне", - сказал Гасперини.

Напомним, Коваленко только 1 февраля подписал контракт с "Аталантой".

Итальянский клуб сыграет против "Реала" в 1/8 финала ЛЧ 24 февраля и 16 марта.

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Автор: Антон Дударь