Виктор Цыганков помог "Динамо" обыграть "Днепр-1".

Экспертный совет Украинской Премьер-лиги определил лучшего игрока по итогам 8-го тура чемпионата.

Как сообщил официальный сайт УПЛ, им признан полузащитник "Динамо" Виктор Цыганков.

По итогам голосования экспертов Цыганков набрал 4 балла и опередил представителей "Львова" Ореста Костика и Назария Ныча (по 2 балла), а также игрока "Шахтера" Тайсона (1 балл).

Напомним, Цыганков помог "Динамо" одержать волевую победу в матче против "Днепра-1" (2:1). Он забил победный мяч киевлян.

УПЛ: итоги 8-го тура

Матчи 8-го тура прошли с 30 октября по 1 ноября: результаты всех игр.

По итогам тура "Динамо" удалось сохранить первое место в таблице, "Шахтер" поднялся на вторую позицию, а "Ворскла" опустилась на третье место.

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Автор: Антон Дударь