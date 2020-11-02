Виктор Цыганков забил победный гол Днепру-1 / фото Динамо Киев
Экспертный совет Украинской Премьер-лиги определил лучшего игрока по итогам 8-го тура чемпионата.
Как сообщил официальный сайт УПЛ, им признан полузащитник "Динамо" Виктор Цыганков.
По итогам голосования экспертов Цыганков набрал 4 балла и опередил представителей "Львова" Ореста Костика и Назария Ныча (по 2 балла), а также игрока "Шахтера" Тайсона (1 балл).
Напомним, Цыганков помог "Динамо" одержать волевую победу в матче против "Днепра-1" (2:1). Он забил победный мяч киевлян.
Днепр-1- Динамо - 1:2. Видео гола Цыганкова
УПЛ: итоги 8-го тура
- Матчи 8-го тура прошли с 30 октября по 1 ноября: результаты всех игр.
- По итогам тура "Динамо" удалось сохранить первое место в таблице, "Шахтер" поднялся на вторую позицию, а "Ворскла" опустилась на третье место.
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