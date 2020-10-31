Киевляне первыми пропустили, но смогли изменить ход игры.

В рамках 8-го тура Украинской Премьер-лиги "Днепр-1" встречался с киевским "Динамо". Поединок перенесли из Днепра в Киев по просьбе столичного клуба.

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Матч завершился победой команды Мирчи Луческу со счетом 2:1.

Днепряне вышли вперед на 21-й минуте: во время контратаки Назаренко получил передачу, сместился с фланга в центр и нанес красивый обводящий удар в девятку ворот.

Динамовцы смогли исправить ситуацию еще до перерыва. На 34-й минуте подача Цыганкова завершилась автоголом Адамюка - защитник "Днепра-1" срезал мяч затылком в свои ворота. На 44-й минуте команда Луческу вышла вперед: Буяльский подхватил мяч и скинул его в штрафной соперника на Цыганкова, который пробил под штангу - голкипер Сарнавский дотянулся до мяча, но свои ворота не спас - 2:1.

Во втором тайме "Динамо" не реализовало еще несколько голевых эпизодов, но в итоге все равно довело дело до победы.

Стоит отметить, что ворота "Динамо" защищал 18-летний Руслан Нещерет - два основных вратаря команды Георгий Бущан и Денис Бойко пропускали игру из-за коронавируса.

В турнирной таблице УПЛ "Динамо" набрало уже 20 очков и остается лидером, опережая "Шахтер" на четыре пункта. В активе "Днепра-1" восемь очков и десятое место.

"Днепр-1" - "Динамо" - 1:2

Голы: Назаренко, 21 - Адамюк, 34 (автогол), Цыганков, 44

"Днепр-1": Сарнавский, Тейлор, Адамюк, Логинов, Цуриков, Игнатенко (Кравченко, 73), Назаренко (Коркишко, 80), Пихаленок, Когут (Батагов, 63), Ди Франко (Чичиков, 63), Довбик (Хобленко, 63)

"Динамо": Нещерет, Кендзера, Забарный, Попов, Караваев, Андриевский, Шепелев, Цыганков, Буяльский (Леднев, 73), Вербич (Родригес, 64), Супряга

Предупреждения: Игнатенко, Назаренко, Пихаленок - Буяльский, Кендзера, Попов

Украинская Премьер-лига: 8-й тур

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Автор: Данил Слесь