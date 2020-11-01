Прошли матчи 8-го тура чемпионата Украины по футболу.

С 30 октября по 1 ноября были сыграны матчи 8-го тура Украинской Премьер-лиги.

"Динамо" одержало первую волевую победу под руководством Мирчи Луческу и сохранило первое место в таблице. "Шахтер" поднялся на вторую позицию за счет своей победы над юниорским составом "Мариуполя" и неожиданного поражения "Ворсклы".

Результаты матчей

"Шахтер" - "Мариуполь" - 4:1

Голы: Тайсон, 27 (с пенальти), 75, Судаков, 44, Алан Патрик, 65 (с пенальти) - Горбунов, 71

"Колос" - "Олимпик" - 1:2

Голы: Селезнев, 68 (с пенальти) - Бенито, 17, Захеди, 62 (с пенальти)

"Днепр-1" - "Динамо" - 1:2

Голы: Назаренко, 21 - Адамюк, 34 (автогол), Цыганков, 44

"Александрия" - "Десна" - 2:2

Голы: Банада, 72, Ситало, 82 - Тотовицкий, 39 (с пенальти), Будковский, 84

"Минай" - "Рух" - 0:0

ПФК "Львов" - "Ворскла" - 1:0

Гол: Ныч, 27

"Ингулец" - "Заря" - 1:1

Голы: Янаков, 64 - Юрченко, 75 (с пенальти)

Турнирная таблица

Украинская Премьер-лига 2020-2021: детали

Новый сезон в УПЛ стартовал 21 августа и продлится до 15 мая. Команды сыграют в два круга - дома и на выезде.

Чемпионат Украины проводится в 30-й раз в истории. С этого сезона турнир был расширен до 14 команд. Чемпионский титул защищает "Шахтер".

После восьми туров гонку бомбардиров УПЛ возглавляют форвард "Ворсклы" Владислав Кулач и нападающий "Олимпика" Шахаб Захеди, на счету которых по 5 голов.

"Львов" и "Минай" провели на один матч меньше, так как их встреча была перенесена из-за коронавируса.

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Автор: Антон Дударь