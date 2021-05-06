Президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что организация хочет ограничить финансовые растраты клубов.
Об этом Инфантино сказал в интервью L'Equipe, передает Reuters.
Инфантино заявил о необходимости сосредоточиться на финансовых проблемах футбола.
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"Нужно серьезно обсудить введение потолков зарплат, ограничение сумм трансферов, а также комиссионных, выплачиваемых агентам. По этим вопросам должна быть полная прозрачность", - сказал Инфантино.
Также он заявил, что необходимо обсудить введение ограничения на количество игроков в одном клубе, а также установить определенное количество клубных воспитанников и максимальное количество матчей, которое лучшие футболисты могут провести за один сезон.
Кроме того, Инфантино предложил обсудить календарь матчей: "Меньше количества, больше качества - таков должен быть наш девиз".
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