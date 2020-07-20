Суркис обошел грабли. Увольнение Михайличенко – единственно верное решение

Антон Дударь

Игорь Суркис все-таки не вытерпел. После позорного поражения от "Колоса" Алексей Михайличенко уволен с поста главного тренера "Динамо", несмотря на то, что команда вроде как выполнила задачи-минимум на внутренней арене. С формулировкой из-за "текущего уровня игры команды, отсутствия прогресса, достаточного для борьбы за звание чемпиона Украины и достойного выступления в европейских клубных турнирах".

"Вроде бы все нормально", - сказал Михайличенко после финиша сезона, напоминая о том, что команда выиграла Кубок Украины и завоевала серебряные медали, а с ними и путевку в Лигу чемпионов. Говоря о поражении от "Колоса" в заключительном туре, не забыл он и про "будем разбираться". Легендарная фраза, которую то и дело повторял Олег Блохин, от Михайличенко выглядела просто как троллинг фанатов. Для которых уже стало привычкой желать команде упасть как можно ниже - на любое дно, лишь бы Суркис сменил тренера.

Прошлым летом Игорь Суркис допустил критическую ошибку, когда решил оставить главным тренером Александра Хацкевича

Только на самом деле ничего не нормально, и разбираться должен другой тренерский штаб. К счастью для болельщиков "Динамо", теперь так и будет.

Прошлым летом Игорь Суркис допустил критическую ошибку, когда решил оставить главным тренером Александра Хацкевича. Увольнение белоруса напрашивалось, но президент решил дать ему еще один шанс. В итоге "Динамо" не прошло квалификацию ЛЧ, игра команды все так же оставляла желать лучшего, и президентвсе же попрощался с белорусом. Но фанаты не успели обрадоваться, как увидели на троне новое "динамовское сердце" – Михайличенко, человека, который был "под рукой" у президента, работая спортивным директором клуба.

То, что год назад Суркис вовремя не попрощался с Хацкевичем, в итоге очень дорого обошлось "Динамо" и привело к провальному сезону. По-другому его не назовешь, даже несмотря на выигранный Кубок Украины (в серии пенальти у скромной "Ворсклы").

Нынешнее "Динамо" не особо заслужило даже второе место в УПЛ

В Лиге Европы случился настоящий конфуз - "Динамо" умудрилось не выйти в плей-офф Лиги Европы из одной группы с "Копенгагеном", "Мальме" и "Лугано". Борьбой за чемпионство в УПЛ даже не пахло. "Динамо" не только установило личный антирекорд в чемпионате, проиграв девять раз, но и отстало от "Шахтера" на рекордные 23 очка.

И давайте будем честны, нынешнее "Динамо" не особо заслужило даже второе место в УПЛ. Ни своими результатами, ни уж тем более своим уровнем игры. Киевляне остались на второй позиции только потому, что все остальные по разным причинам еще слабее.

Динамовцы провалили не какой-то один отрезок сезона, а практически весь чемпионат. Победа над прямым конкурентом в борьбе за серебро "Зарей" в 31-м туре несколько приободрила болельщиков. Но в последнем туре "Динамо" уступило "Колосу" (команде, которая перед этим проиграла восемь матчей из девяти), когда даже и побеждать не нужно было - просто сыграть вничью, чтобы ни от кого не зависеть. Как так?

Поражение от "Колоса" в важнейшем матче, которое могло оставить "Динамо" без ЛЧ, непременно должно было стать приговором для Михайличенко. Честно говоря, казалось, что специалист сможет убедить президента в том, что заслуживает на продолжение работы. Но в этот раз Суркис решил не наступать на прошлогодние грабли и не заходить на новый круг с увольнением тренера после вылета из квалификации Лиги чемпионов или любой другой неудачи посреди сезона.

У нового тренерского штаба будет хоть какое-то время, чтобы познакомиться с командой в условиях ограниченного межсезонья

И это единственно верное решение в данной ситуации. Очевидно, что никаких перспектив у команды под руководством этого тренерского штаба нет и быть не могло.

Важно и то, что оно принято незамедлительно. У нового тренерского штаба будет хоть какое-то время, чтобы познакомиться с командой в условиях ограниченного межсезонья.

В 2004 году Игорь Суркис уволил Алексея Михайличенко после матча квалификации ЛЧ против "Трабзонспора", за что потом, по его же словам, неоднократно извинялся перед тренером. Президент говорил, что принял то решение поспешно на эмоциях и что оно было "неправильным". Было ли правильным решение дать в 2019 году еще один шанс специалисту, который не тренировал много лет - вопрос риторический. Но, по крайней мере, теперь Суркиса точно не будут мучить угрызения совести, и в этой истории с долгом длиной в 16 лет, который выплачен ценой проваленного сезона, поставлена точка.

Ну а за второе увольнение Михайличенко президента "Динамо" не упрекнет уже никто - ни болельщики, ни он сам.

Остается получить ответ лишь на один вопрос - получится ли у президента не наступить на еще одни свои грабли и не назначить новое "динамовское сердце"? Болельщики ждут тренера из Европы или Виктора Скрипника из "Зари" - да, в общем-то, любого человека без динамовского прошлого и уже ставших легендарными конспектов.

Антон Дударь

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