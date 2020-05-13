У аутсайдера УПЛ нет денег, чтобы пройти тестирование на коронавирус
Львовские "Карпаты" не могут провести тестирование на коронавирус среди футболистов и сотрудников клуба, чтобы приступить к тренировочному процессу.
Об этом в комментарии Tribuna.com сообщил исполнительный директор "Карпат" Ростислав Ящишин.
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"Тестирование проводить мы не готовы - на это нет средств. Ставил этот вопрос во время онлайн-заседания Олегу Протасову (первому вице-президенту УАФ, - Прим.), но никакой конкретики нет", - сказал Ящишин.
"Кроме того, во Львовской области еще не ослабили карантин (ослабление планируется с 15 мая – Прим.), поэтому команда не может вернуться к полноценному тренировочному процессу", - добавил он.
Напомним, сезон в УПЛ планируется возобновить с 30 мая.
Ранее УНИАН также сообщал о том, что футболисты "Шахтера" прошли тестирование на коронавирус.