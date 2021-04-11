Полтавчане удержали преимущество, добытое в начале второго тайма.

В 21-м туре чемпионата Украины в Полтаве играли местная "Ворскла" и "Львов".

Матч завершился победой хозяев. Гол и результативную передачу у хозяев на свой счет записал Ибрахим Кане.

Отметим, что львовяне могли открывать счет в первом тайме, но Алваро не реализовал пенальти.

Полтавчане набрали 34 очка и сохраняют пятое место в УПЛ. У "Львова" - 15 очков и двенадцатое место.

"Ворскла" - "Львов" - 2:1

Голы: Кане, 47, Кулач, 50 - Довгий, 72

"Ворскла": Ризнык, Пердута, Яворский, Чеснаков, Наджееб (Сапай, 90+3), Скляр, Луизао (Альюн, 46), Кулач (Кравчук, 90+4), Тилль, Кане (Челядин, 82), Степанюк

ПФК "Львов": Ильющенков, Махмутович, Семенив (Ременяк, 67), Якимец, Грисьо (Сабино, 82), Романчук, Брикнер (Довгий, 61), Бусько (Лобай, 82), Чиряк, Алваро (Ренан, 61), Ныч

Предупреждения: Якубу, Кане, Скляр - Махмутович, Чиряк, Грисьо

Нереализованный пенальти: Алваро, 15

Украинская Премьер-лига: 21-й тур

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Автор: Антон Дударь