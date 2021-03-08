Украинская Премьер-лига: результаты 17-го тура, таблица

"Динамо" сохранило отрыв в 4 очка от "Шахтера".

С 6 по 8 марта прошли матчи 17-го тура Украинской Премьер-Лиги. В донецком дерби "Шахтер" минимально победил "Олимпик", забив победный гол в первом тайме. "Динамо" разгромило "Минай", а Артем Милевский сыграл против своего бывшего клуба. В дополнение, президент одного из клубов запомнился скандальной выходкой, ворвавшись в прямой эфир с брутальными матерными словами. Результаты матчей "Мариуполь" - "Ворскла" - 0:1 Гол: Кулач, 35 (с пенальти) "Олимпик" - "Шахтер" - 0:1 Гол: Додо, 24 "Заря" - "Львов" - 4:0 Голы: Гладкий, 9, 15, Сайядманеш, 13, 39 "Динамо" - "Минай" - 3:0 Голы: Сидорчук, 52, Де Пена, 56, Родригес, 91 (с пенальти) "Рух" - "Десна" - 0: 4 Голы: Чепурненко, 21, Картушов, 43, Будковский, 63, Гуцуляк, 65 "Днепр-1" - "Александрия" - 0:0 "Ингулец" - "Колос" - 0:0 Турнирная таблица Украинская Премьер-лига 2020-2021: детали Новый сезон в УПЛ стартовал 21 августа и продлится до 15 мая. Команды сыграют в два круга - дома и на выезде.

Чемпионат Украины проводится в 30-й раз в истории. С этого сезона турнир был расширен до 14 команд. Чемпионский титул защищает "Шахтер".

Гонку бомбардиров УПЛ возглавляет полузащитник "Динамо" Виктор Цыганков, на счету которого 10 голов.

Матчи первого круга "Львов" - "Минай" и "Олимпик" - "Заря" были перенесены через коронавирус.

Матч первого круга "Ингулец"- "Шахтер" не состоялся из-за плохого состояния поля в Кропивницкому. Хозяевам было засчитано техническое поражение, а "Шахтер" получил 3 очка. Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram Автор: Будрин Артем

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