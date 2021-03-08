С 6 по 8 марта прошли матчи 17-го тура Украинской Премьер-Лиги.
В донецком дерби "Шахтер" минимально победил "Олимпик", забив победный гол в первом тайме. "Динамо" разгромило "Минай", а Артем Милевский сыграл против своего бывшего клуба. В дополнение, президент одного из клубов запомнился скандальной выходкой, ворвавшись в прямой эфир с брутальными матерными словами.
Результаты матчей
"Мариуполь" - "Ворскла" - 0:1
Гол: Кулач, 35 (с пенальти)
"Олимпик" - "Шахтер" - 0:1
Гол: Додо, 24
"Заря" - "Львов" - 4:0
Голы: Гладкий, 9, 15, Сайядманеш, 13, 39
"Динамо" - "Минай" - 3:0
Голы: Сидорчук, 52, Де Пена, 56, Родригес, 91 (с пенальти)
"Рух" - "Десна" - 0: 4
Голы: Чепурненко, 21, Картушов, 43, Будковский, 63, Гуцуляк, 65
"Днепр-1" - "Александрия" - 0:0
"Ингулец" - "Колос" - 0:0
Турнирная таблица
Украинская Премьер-лига 2020-2021: детали
- Новый сезон в УПЛ стартовал 21 августа и продлится до 15 мая. Команды сыграют в два круга - дома и на выезде.
- Чемпионат Украины проводится в 30-й раз в истории. С этого сезона турнир был расширен до 14 команд. Чемпионский титул защищает "Шахтер".
- Гонку бомбардиров УПЛ возглавляет полузащитник "Динамо" Виктор Цыганков, на счету которого 10 голов.
- Матчи первого круга "Львов" - "Минай" и "Олимпик" - "Заря" были перенесены через коронавирус.
- Матч первого круга "Ингулец"- "Шахтер" не состоялся из-за плохого состояния поля в Кропивницкому. Хозяевам было засчитано техническое поражение, а "Шахтер" получил 3 очка.
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