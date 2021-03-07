Киевляне одержали победу, забив три мяча после перерыва.

В рамках 17-го тура чемпионата Украины "Динамо" принимало "Минай". Матч прошел на "Олимпийском" в Киеве.

Счет в матче был открыт после перерыва - Сергей Сидорчук завершил атаку киевлян вторым темпом ударом из-за пределов штрафной.

Еще через две минуты "Минай" остался в меньшинстве - Терсериус Малепе получил красную карточку за фол последней надежды. Тут же киевляне удвоили перевес в счете - Карлос де Пена забил со штрафного.

В концовке после просмотра видеоповтора в ворота "Миная" был назначен пенальти. Артем Беседин с "точки" не забил, но голкипер "Миная" раньше времени покинул линию ворот, из-за чего одиннадцатиметровый пришлось перебивать. Теперь к мячу подошел Жерсон Родригес, который был точен.

Артем Милевский, который впервые играл против своего родного клуба, был заменен на 60-й минуте.

"Динамо" - "Минай" - 3:0

Голы: Сидорчук, 52, Де Пена, 56, Родригес, 90+1 (с пенальти)

"Динамо": Бущан, Кендзера (Родригес, 64), Забарный, Сирота, Миколенко (Сидклей, 81), Сидорчук, Караваев, Шапаренко (Шепелев, 63), Буяльский (Андриевский, 81), Де Пена (Дуэлунд, 72), Беседин

"Минай": Попович, Кныш, Ковтун, Матич (Маембе, 60), Лопыренок (Карась, 55), Малепе, Хахлев, Снижко, Пиняшко (Кополовец, 71), Ахмедзаде (Кожанов, 55), Милевский (Шиндер, 60)

Предупреждения: Матич, Лопыренок, Милевский

Удаление: Малепе, 54

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Автор: Антон Дударь