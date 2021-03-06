Владислав Гельзин возмущен арбитражем матча.

После поединка 17-го тура украинской Премьер-лиги между донецкими "Олимпиком" и "Шахтером" президент Владислав Гельзин ворвался в прямой эфир телеканала "Футбол" и выругался грубыми матерными словами в адрес арбитров матча.

"Скажи, что п*д*рас судья оторвал голову н*х*й, чего ты, б**, стесняешься? Что вы, б*я*ь, все молчите? А что мне говорить? 93% засчитывают гол по телевидению? Что вы рассказываете? Что вы тут рассказываете? Что эти, б*я*ь, эксперты рассказывают? Чистый гол отменяется. С*ка, для чего этот п*д*рас итальянец находится у нас н*х*й в стране, б*я*ь? Меняйте, с**а, их всех, б***ь", - не сдержал эмоций бывший игрок-президент.

Заметим, что такое раздражение у Гельзина вызвало решение рефери отменить взятие ворот "Шахтера" после просмотра видеоповтора.

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Автор: Будрин Артем