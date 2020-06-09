Матч Динамо - Колос в 27-м туре УПЛ перенесен по договоренности клубов

Киевляне примут соперника на день позже, чем планировалось.

Матч "Динамо" против "Колоса" в 27-м туре Украинской Премьер-лиги перенесен.

Читайте такжеУкраинская Премьер-лига: результаты 25-го тура, таблица

Об этом сообщила пресс-служба столичного клуба.

Дирекция УПЛ подтвердила перенос игры с воскресенья, 21 июня, на понедельник, 22 июня. Время начала матча на НСК "Олимпийский" не изменится - 17.00. Отмечается, что этот шаг был сделан после договоренности между клубами.

Стоит отметить, что в 26-м туре УПЛ "Динамо" сыграет на выезде против луганской "Зари" 13 июня.

После 25-ти туров "Динамо" набрало 49 очков и занимает третье место в турнирной таблице. "Колос" имеет 26 пунктов и замыкает первую шестерку.

Как сообщал УНИАН, в прошлом туре "Динамо" разгромило "Александрию".

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram