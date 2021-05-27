Унаи Эмери возглавил "желтую субмарину" летом 2020 года.

Наставнику "Вильярреала" Унаи Эмери покорилось потрясающее достижение. После того как испанский клуб одолел в финале Лиги Европы "Манчестер Юнайтед", 49-летний специалист вошел в историю футбола.

Интересными статистическими данными поделилась Opta в Twitter.

Эмери стал первым тренером в истории, который смог аж четыре раза завоевать победу в Лиге Европы. До этого трижды испанский наставник побеждал в этом турнире с "Севильей" (с 2014 по 2016 год). Еще один раз, в 2019 году, Эмери с лондонским "Арсеналом" уступил в финале Лиги Европы "Челси".

Также три победы в Кубке УЕФА / Лиге Европы имеет легенда итальянского футбола Джованни Трапаттони. А вот по две победы в этом турнире имеют Рафа Бенитес, Жозе Моуринью, Луис Моловни, Диего Симеоне, а также экс-тренер украинского "Днепра" Хуанде Рамос.

"Вильярреал" стал шестым клубом в истории, который прошел всю турнирную сетку до финала ЛЕ без поражений.

В общем, этот титул стал для Эмери 11-ым в карьере. 10 из трофеев - это кубки. Лишь один раз Унаи выигрывал национальный чемпионат - это было во времена его работы во французском ПСЖ.

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"Вильярреал" - "Манчестер Юнайтед": итоги финала

"Вильярреал" впервые в истории выиграл Кубок УЕФА / Лигу Европы. Испанский клуб впервые играл в финале.

"МЮ" во второй раз играл в финале Лиги Европы и не смог выиграть еще один трофей.

Уле-Гуннар Сульшер не смог выиграть свой первый трофей у руля "МЮ".

Благодаря победе в финале ЛЕ "Вильярреал" завоевал путевку в Лигу чемпионов.

Ереми Пино в возрасте 18 лет и 218 дней стал самым молодым испанцем, сыгравшим в финале одного из главных еврокубковых турниров. Он побил рекорд Икера Касильяса (19 лет и 4 дня в финале ЛЧ в 2000 году).

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Автор: Артем Будрин