Команда Андрея Шевченко попытается добыть три очка в копилку.

Сборная Украины 31 марта будет принимать сборную Казахстана на "Олимпийском" в Киеве. Матч пройдет в рамках 3-го тура квалификации ЧМ-2022.

УНИАН будет вести онлайн-трансляцию матча Украина - Казахстан.

Украина - Казахстан: где смотреть матч

Начало встречи - в 21.45.

Сборная Украины

Украинская сборная стартовала в отборе с непростого испытания - выездного матча против действующих чемпионов. Однако Андрей Шевченко и его тренерский штаб смогли удивить французов.

Встреча завершилась вничью - 1:1. На гол Антуана Гризманна, забитый после незамеченного арбитрами офсайда, украинцы ответили ударом Сергея Сидорчука, после которого мяч оказался в сетке рикошетом от соперника. Этот матч был особенным тем, что сборная впервые во времена Шевченко отошла от схемы с четырьмя защитниками и сыграла в три защитника + два латерали.

Против сборной Финляндии эксперимент продолжился. Отличие заключалось в том, что роли латералей изменились. Учитывая, что скандинавы ниже классом, то приходилось против них больше владеть мячом и атаковать. Поединок завершился вничью 1:1. Хоть и большую часть игры украинцы доминировали, однако концовку напрочь провалили и позволили оппоненту отыграться. На этот раз терять очки не допустимо ни в коем случае.

Борьба за путевку на ЧМ-2022 набирает обороты и каждая "осечка" может стать роковой. Шевченко накануне игры говорил, насколько важно взять 3 очка и подчеркнул, что ни о какой недооценке даже не может идти речь. Для украинцев этот матч из разряда "must win".

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Сборная Казахстана

Сборная Казахстана скверно начала этот отборочный цикл, без шансов уступив французам.

Последний раз бывшая советская социалистическая республика побеждала в сентябре 2020 года. Тогда они одолели Литву 2:0 в матче Лиги наций, но этот поединок ничего не решал, поскольку на тот момент казахи уже досрочно вылетели в последний дивизион D. Если не брать в расчет матчи с откровенным "карликом" Сан-Марино, то последняя победа у казахов была в марте 2019 года против Шотландии - 3:0.

Большинство игроков этой сборной играют в отечественном чемпионате и какой-то местной звезды, как, например, в Армении есть Генрих Мхитарян, казахи просто не имеют.

Кто не сыграет?

Сборная Украины в мартовских матчах не может рассчитывать на Тараса Степаненко, Виктора Цыганкова и Артема Беседина. Также уже по ходу сбора команду покинули Андрей Ярмоленко и Евгений Коноплянка.

Сборная Казахстана перед игрой осталась без своего лидера - травму получил Бахтияр Зайнутдинов.

Ориентировочные составы

Украина: Бущан, Конопля, Кривцов, Матвиенко, Михайличенко, Сидорчук, Зинченко, Шапаренко, Марлос, Зубков, Мораес

Казахстан: Мокин, Быстров, Малый, Алип, Ерланов, Мужиков, Валиуллин, Тагиберген, Нургалиев, Васильев, Тунгишбаев.

Слова перед матчем

Главный тренер сборной Казахстана Талгат Байсуфинов:

"Каждый игрок сборной Украины таит в себе опасность. Многие футболисты выступают за рубежом. В Украине очень ровная команда с хорошим подбором исполнителей".

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко:

"Понимаем, что будет противостоять организованная команда, которая будет пытаться отобрать очки. Не имеет значения, с какой командой ты играешь. Это очень короткий турнир. Задача - попасть на чемпионат мира, с первой путевки или со второго места и с плей-офф. Каждое очко важно. Ответственность одинакова, как с Францией, так и Казахстаном".

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Арбитр

Матч будет судить словенский арбитр Матей Юг. При нем сборная Украины еще ни разу не играла.

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Автор: Будрин Артем