Бывший форвард "Манчестер Юнайтед" считает этот метод неэффективным.

Форвард и лидер "Кристал Пэласа" Уилфрид Заа заявил о том, что он не будет вставать на колено и поддерживать движение Black Lives Matter.

Об этом сообщает Goal.

"Я уже говорил, что считаю коленопреклонение глупым. В детстве родители объясняли мне, что я должен гордиться своим цветом кожи независимо от обстоятельств. Я считаю, что мы должны стоять. Я не собираюсь становиться на колено и носить одежду с надписью Black Lives Matter на спине, потому что это словно мишень", - удивил заявлением Заха.

28-летний ивуариец конкретизировал почему именно не хочет поддерживать движение Black Lives Mattеr.

"Мы изолируем себя. Мы пытаемся сказать, что мы равны, но изолируем себя всеми этими вещами, которые все равно не работают. Я считаю, что мы должны стоять во весь рост, и я не собираюсь говорить о расизме и других вещах ради галочки. Пока не будет никаких действий, даже не говорите мне об этом ", - занял твердую позицию нападающий лондонского клуба.

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Автор: Будрин Артем