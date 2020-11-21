Команда Пепа Гвардиолы далека от лидерских позиций.

"Тоттенхэм" принимал "Манчестер Сити" в рамках центрального поединка 9-го тура Английской Премьер-лиги.

Уже на 5-й минуте "шпоры" повели в счете благодаря классному проходу Сон Хын Мина.

На 27-й минуте "горожане" восстановили равновесие после мощного удара Ляпорта в нижний угол. Однако судья в итоге отменил взятие ворот из-за игры рукой у Жезуса, который отдал передачу на автора гола.

Окончательный счет в середине второго тайма установил Ло Чельсо, который принял пас от Кейна и пробил под Эдерсоном - 2:0.

Украинец Александр Зинченко в заявку гостей на матч не попал.

Благодаря этой победе "Тоттенхэм" набрал 20 очков и возглавил турнирную таблицу АПЛ. В активе "Ман Сити" остается 12 пунктов - команда Пепа Гвардиолы замыкает топ-10.

"Тоттенхэм" - "Манчестер Сити" - 2:0

Голы: Сон, 5, Ло Чельсо, 65

"Тоттенхэм": Льорис, Орье, Альдервейрельд (Родон, 81), Дайер, Регилон, Сиссоко, Хойбьерг, Бергвейн (Моура, 73), Ндомбеле (Ло Чельсо, 64), Сон, Кейн

"Манчестер Сити": Эдерсон, Уокер, Диаш, Ляпорт, Канселу, Де Брюйне, Родри, Силва (Фоден, 72), Марез (Стерлинг, 71), Жезус, Торрес

Предупреждения: Сиссоко, Кейн - Диаш, Торрес

Вас также могут заинтересовать другие новости АПЛ:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Данил Слесь