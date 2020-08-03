Президент Динамо Суркис назвал Семина "хлюпиком": что ответил российский тренер

Игорь Суркис считает, что Юрий Семин до сих пор мог бы работать в "Динамо"

Президент "Динамо" Игорь Суркис высказался о бывшем главном тренере команды Юрие Семине.

Своим мнением Суркис поделился, рассуждая о приглашении иностранных тренеров в киевский клуб.

"Почему у Семина сразу получилось? Потому что он в этой среде работал. Не имеет значения, он работал в России или здесь. Он знает эту среду очень хорошо. Наш чемпионат знал. Считаю, что Семин проделал идеальную работу в киевском "Динамо".

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Просто если бы он не оказался таким, я бы сказал, хлюпиком, который побежал за своими акциями в "Локомотив", может, он бы и по сей день работал в "Динамо". Вот он побежал, второй раз вошел в эту реку, но уже отношение к нему было другое, даже у болельщиков", - сказал Суркис в программе "Мага" на канале "112 Украина".

Семин ответил на слова Суркиса, подчеркнув, что не видит в них оскорбления в свой адрес:

"Я очень уважаю Суркиса. Переходя из "Динамо" в "Локомотив", я просто ехал домой. На тот момент на все мои московские вопросы он сказал, что все решит. Не вижу никаких оскорблений в свой адрес", - цитирует российского тренера Sport24.

Напомним, Семин возглавлял "Динамо" с 2007 по 2009 год, после чего ушел в "Локомотив". В 2010-м специалист вернулся в киевский клуб и работал там до 2012 года.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что Суркис вспомнил о случаях предательства из жизни Олега Блохина.

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