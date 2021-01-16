Футбольные болельщики в Турции с трудом могли рассмотреть одну из команд на экранах телевизоров во время матча национального чемпионата между "Истанбул Башакхшехиром" и "Сивасспором".
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Во время первого тайма пошел снег, и к началу второй половины игры газон стал почти полностью белым.
В итоге футболисты "Сивасспора", которые вышли на матч в белой форме, начали сливаться с газоном. В какой-то момент разглядеть их на экране стало крайне проблематично.
Матч все же был доигран и завершился со счетом 1:1.
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