О смерти отца Диего Синагра узнал от журналиста.

У сына легендарного Диего Марадоны итальянского футболиста Диего Синагры начались осложнения на фоне коронавируса.

Об этом сообщила журналист Танкреди Палмьери в своем Twitter.

По ее словам, 34-летний Синагра был переведен в реанимационное отделение.

Также она сообщила, что о смерти отца Диего Синагра узнал от журналиста.

Читайте также"Настало время слез": футбольный мир простился с Диего Марадоной

"К сожалению, известный телеведущий из "желтой" прессы, пытался пообщаться с ним по телефону, чтобы узнать его реакцию. Именно так Диего-младший узнал, что он потерял своего отца", – написал Палмьери в Twitter.

Напомним, сегодня стало известно о смерти Диего Марадоны.

Диего Марадона: главное

Диего Марадона выступал на позициях атакующего полузащитника и нападающего, а завершил карьеру в 1997-м году.

Марадона представлял клубы "Аргентинос Хуниорс", "Бока Хуниорс", "Барселона", "Наполи", "Севилья" и "Ньюэллс Олд Бойз". За сборную Аргентины он провел 91 матч и забил 34 гола.

Главным успехом в карьере Марадоны стала победа на чемпионате мира 1986 года. Также он является вице-чемпионом мира 1990 года.

Марадона является автором одного из самых известных голов в истории футбола. На 51-й минуте четвертьфинала ЧМ-1986 он отправил мяч в ворота англичан рукой, чем принес аргентинцам победу со счетом 2:1.

УНИАН собрал главные достижения Марадоны на футбольном поле в одном материале.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Денис Прядко