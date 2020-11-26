У сына легендарного Диего Марадоны итальянского футболиста Диего Синагры начались осложнения на фоне коронавируса.
Об этом сообщила журналист Танкреди Палмьери в своем Twitter.
По ее словам, 34-летний Синагра был переведен в реанимационное отделение.
Также она сообщила, что о смерти отца Диего Синагра узнал от журналиста.
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"К сожалению, известный телеведущий из "желтой" прессы, пытался пообщаться с ним по телефону, чтобы узнать его реакцию. Именно так Диего-младший узнал, что он потерял своего отца", – написал Палмьери в Twitter.
Напомним, сегодня стало известно о смерти Диего Марадоны.
Диего Марадона: главное
- Диего Марадона выступал на позициях атакующего полузащитника и нападающего, а завершил карьеру в 1997-м году.
- Марадона представлял клубы "Аргентинос Хуниорс", "Бока Хуниорс", "Барселона", "Наполи", "Севилья" и "Ньюэллс Олд Бойз". За сборную Аргентины он провел 91 матч и забил 34 гола.
- Главным успехом в карьере Марадоны стала победа на чемпионате мира 1986 года. Также он является вице-чемпионом мира 1990 года.
- Марадона является автором одного из самых известных голов в истории футбола. На 51-й минуте четвертьфинала ЧМ-1986 он отправил мяч в ворота англичан рукой, чем принес аргентинцам победу со счетом 2:1.
- УНИАН собрал главные достижения Марадоны на футбольном поле в одном материале.
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