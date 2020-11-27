Решать, как и где произойдет захоронение легендарного аргентинского футболиста будут его наследники.

Легенда мирового футбола Диего Марадона завещал, чтобы в день смерти его тело забальзамировали и выставили напоказ.

Об этом в четверг, 26 ноября, сообщило издание Infobae.

Отмечается, что в октябре Марадона посетил нотариуса и официально оформил свою последнюю волю.

"Я, Диего Марадона, находясь в здравом уме и твердой памяти, хочу выразить свою волю, которая заключается в том, чтобы в день моей смерти меня забальзамировали и выставили напоказ", - указано в документе, который оказался в распоряжении издания.

Отмечается, что Марадона обсуждал эту идею со своими друзьями.

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"Я не хочу статую, они мне не нравятся, иногда они совершенно не похожи на человека, которого изображают. Когда я умру, я хочу, чтобы это был я, чтобы люди приветствовали меня", - заявил Марадона.

Однако решать, как и где произойдет захоронение футболиста, будут его наследники.

Смерть Диего Марадоны: главное

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Автор: УНИАН