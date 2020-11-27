Легенда мирового футбола Диего Марадона завещал, чтобы в день смерти его тело забальзамировали и выставили напоказ.
Об этом в четверг, 26 ноября, сообщило издание Infobae.
Отмечается, что в октябре Марадона посетил нотариуса и официально оформил свою последнюю волю.
"Я, Диего Марадона, находясь в здравом уме и твердой памяти, хочу выразить свою волю, которая заключается в том, чтобы в день моей смерти меня забальзамировали и выставили напоказ", - указано в документе, который оказался в распоряжении издания.
Отмечается, что Марадона обсуждал эту идею со своими друзьями.
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"Я не хочу статую, они мне не нравятся, иногда они совершенно не похожи на человека, которого изображают. Когда я умру, я хочу, чтобы это был я, чтобы люди приветствовали меня", - заявил Марадона.
Однако решать, как и где произойдет захоронение футболиста, будут его наследники.
Смерть Диего Марадоны: главное
- В начале ноября Марадона перенес операцию на головном мозге. Ему удалили субдуральную гематому. 11 ноября он был выписан из больницы.
- Диего Марадона ушел из жизни 25 ноября. Ему было 60 лет.
- Стали известны последние слова и детали смерти Марадоны.
- Футбольный мир простился с Диего Марадоной в соцсетях.
- Церемония прощания с Марадоной проходит в президентском дворце в Буэнос-Айресе. Она началась 26 ноября.
- В честь Марадоны могут переименовать футбольный стадион в Италии.
- УНИАН собрал главные достижения Марадоны на футбольном поле в одном материале.
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