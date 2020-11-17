Украинская ассоциация футбола не будет мириться с таким решением.

Руководство Украинской ассоциации футбола планирует подать протест, если матч Лиги наций Швейцария - Украина не будет сыгран в другой день, а "желто-синим" при этом засчитают техническое поражение.

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Об этом сообщает Sport Arena.

Украинская сборная теоретически может получить техническое поражение, если УЕФА не удастся договориться с властями Швейцарии о проведении игры в другом кантоне страны в ближайшие два дня или же замены всех игроков, помещенных на карантин, другими футболистами. Еще одним вариантом является перенос матча на более поздний срок.

Отметим, что сборная Украины была готова сыграть матч, так как в ее распоряжении было необходимое минимальное количество здоровых игроков (13). Швейцарская ассоциация футбола также давала согласие на проведение матча.

Отмена матча Швейцария - Украина: главное

Накануне матча COVID-19 был обнаружен в тестах полевых игроков Эдуарда Соболя и Евгения Макаренко, а также вратаря Дмитрия Ризныка.

Вечером 16 ноября сборная Украины сдала новые тесты на коронавирус. Утром 17 ноября были получены результаты - еще у троих футболистов и одного из тренеров они оказались положительными.

Главный врач Люцерна принял решение отправить сборную Украины на карантин в полном составе. УЕФА пытался договориться со швейцарской стороной о проведении поединка, но сделать это не удалось.

Решение о дальнейшей судьбе поединка будет принимать УЕФА.

Матч Швейцария - Украина является решающим для команд в борьбе за сохранение прописки в Лиге А. Перед последним туром у Украины в активе 6 очков, а у Швейцарии - 3.

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Автор: Антон Дударь