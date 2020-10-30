Дубль в составе хозяев оформил Тайсон.

Восьмой тур Украинской Премьер-лиги открывал матч в Киеве между донецким "Шахтером" и "Мариуполем".

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Команда Луиша Каштру праздновала победу со счетом 4:1.

В первом тайме "горняки" дважды поразили ворота гостей. На 27-й минуте пенальти за игру рукой Тищенко реализовал Тайсон. На 44-й минуте сработала связка талантов из академии "Шахтера" - точный удар под штангу нанес Судаков после скидки от Вьюнника - 2:0.

В середине второго тайма арбитр назначил еще один 11-метровый в ворота "моряков" за фол Тищенко на Тете. Алан Патрик точно исполнил наказание - 3:0. На 71-й минуте "Мариуполь" размочил счет усилиями Горбунова, который воспользовался передачей Мишнева - 3:1.

Окончательный счет на 75-й минуте установил Тайсон - бразилец ушел на скорости от защитника "Мариуполя" и ударом в дальний угол оформил дубль - 4:1.

Стоит отметить, что в поединке не смогли принять участие 13 футболистов "Мариуполя", которые арендованы у "Шахтера". Всего в заявку на игру азовцы смогли собрать 14 игроков.

"Шахтер" - "Мариуполь" - 4:1

Голы: Тайсон, 27 (с пенальти), 75, Судаков, 44, Алан Патрик, 65 (с пенальти) - Горбунов, 71

"Шахтер": Пятов, Болбат, Витао, Матвиенко, Сиприано, Степаненко, Алан Патрик, Вакула (Мораес, 69), Судаков, Тайсон, Вьюнник (Тете, 59)

"Мариуполь": Кудрик, Велев, Чоботенко, Мамросенко, Тищенко, Кулиев, Горбунов, Мишнев, Дмитриев, Выскребенцев, Плакса (Фурсенко, 73)

"Шахтер" - "Мариуполь": итоги матча

"Горняки" набрали 16 очков и занимают второе место в турнирной таблице УПЛ. "Динамо" опережает дончан на один пункт и свой матч в восьмом туре еще не сыграло.

"Мариуполь" с 11 очками остался на шестой строчке в турнирной таблице.

"Шахтер" не сумел сохранить свои ворота сухими в семи из восьми матчей УПЛ в этом сезоне.

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Автор: Данил Слесь