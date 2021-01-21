Виктор Коваленко спас ничью для партнеров.

Донецкий "Шахтер" провел первый матч в 2021 году - команда Луиша Каштру в контрольном поединке на сборе в Турции встречалась с познанским "Лехом".

Матч завершился ничьей 1:1. В середине второго тайма польская команда открыла счет. Однако, в компенсированное арбитром время "горняки" получили право пробить пенальти. Виктор Коваленко реализовал одиннадцатиметровый и спас команду от поражения.

Отметим, что на каждый из таймов Каштру выпустил на поле разные составы.

"Шахтер" - "Лех" (Познань) - 1:1

Голы: Мархвински, 58, Коваленко, 91

"Шахтер" (1-й тайм): Трубин, Болбат, Бондарь, Матвиенко, Сиприано, Майкон, Судаков, Патрик, Тете, Коноплянка, Мораес.

"Шахтер" (2-й тайм): Пятов, Корниенко, Витао, Хочолава, Додо, Степаненко, Маркос, Соломон, Коваленко, Дентиньо, Фернандо.

Подготовка "Шахтера" ко второй части сезона: что нужно знать

"Шахтер" 17 января отправился на первый зимний сбор в Турцию. Они запланировали 4 спарринга.

Следующий спарринг "Шахтер" проведет 23 января против болгарского "Лудогорца".

Возобновить сезон "Шахтеру" предстоит 13 февраля матчем УПЛ. А 18 февраля "горняки" проведут первую встречу с "Маккаби" в плей-офф Лиги Европы.

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Автор: Будрин Артем