Президент бразильского "Флуминенсе" Марио Биттенкур рассказал о предложении донецкого "Шахтера" по трансферу форварда Кайки.
Об этом он сказал в интервью Sportv, передает sportwitness.co.uk.
По его словам, "Шахтер" уже продвинулся в переговорах по игроку и сделал предложение. "Горняки" готовы заплатить достаточно солидную сумму, но разбить ее на части.
Читайте такжеПолузащитник Шахтера Коваленко до конца января может переехать в итальянский топ-клуб
"Шахтер" предлагает "Флуминенсе" 5 миллионов евро сразу плюс 15 миллионов в качестве бонусов, которые будут выплачены позже. Кроме того, "Флуминенсе" получит 30% от следующей продажи футболиста.
Также Биттенкур сообщил, что в конкурентах у "Шахтера" - "Манчестер Сити": "Они уже сообщили нам, что тоже пришлют предложение".
Кайки: чем известен футболист
- Кайки в 2020 году выиграл "Золотую бутсу" чемпионата Бразилии U-17.
- Юношу вызывали в сборную Бразилии U-16, за которую он сыграл 2 поединка.
Контракт форварда с "Флуминенсе" рассчитан до конца 2022 года. Однако он сможет переехать в Украину только 11 июня 2021 года, когда станет совершеннолетним.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram