Президент "Флуминенсе" подтвердил, что "Шахтер" готов купить форварда Кайки.

Президент бразильского "Флуминенсе" Марио Биттенкур рассказал о предложении донецкого "Шахтера" по трансферу форварда Кайки.

Об этом он сказал в интервью Sportv, передает sportwitness.co.uk.

По его словам, "Шахтер" уже продвинулся в переговорах по игроку и сделал предложение. "Горняки" готовы заплатить достаточно солидную сумму, но разбить ее на части.

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"Шахтер" предлагает "Флуминенсе" 5 миллионов евро сразу плюс 15 миллионов в качестве бонусов, которые будут выплачены позже. Кроме того, "Флуминенсе" получит 30% от следующей продажи футболиста.

Также Биттенкур сообщил, что в конкурентах у "Шахтера" - "Манчестер Сити": "Они уже сообщили нам, что тоже пришлют предложение".

Кайки: чем известен футболист

Кайки в 2020 году выиграл "Золотую бутсу" чемпионата Бразилии U-17.

Юношу вызывали в сборную Бразилии U-16, за которую он сыграл 2 поединка.

Контракт форварда с "Флуминенсе" рассчитан до конца 2022 года. Однако он сможет переехать в Украину только 11 июня 2021 года, когда станет совершеннолетним.

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Автор: Антон Дударь