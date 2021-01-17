"Шахтер" проявляет предметный интерес к 17-летнему форварду бразильского "Флуминенсе" Кайку.
Об этом сообщает Globo Esporte.
"Горняки" положили глаз на перспективного тинейджера и вступили в первую фазу переговоров. В ближайшие дни ожидается следующий раунд переговоров.
Кайку сможет переехать в Украину только 11 июня 2021 года, когда станет совершеннолетним.
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Контракт форварда с "Флуминенсе" рассчитан до конца 2022 года.
Кайков в 2020 году выиграл Золотую бутсу чемпионата Бразилии U-17. Также юношу вызывали в сборную Бразилии U-16, где он сыграл 2 поединка.
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