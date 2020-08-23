Шахтер - Динамо: прогноз букмекеров на матч за Суперкубок Украины
16:41, 23 августа 2020Футбол
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Гранды украинского футбола традиционно встретятся в поединке за Суперкубок.
Шахтер и Динамо встретятся впервые в новом сезоне / фото ФК Динамо Киев
25 августа на "Олимпийском" в Киеве пройдет матч за Суперкубок Украины, в котором встретятся "Шахтер" и "Динамо".
УНИАН будет вести онлайн-трансляцию матча Шахтер - Динамо.
"Шахтер" сразится за трофей на правах чемпиона Украины, а "Динамо" как обладатель Кубка Украины.
По мнению букмекеров, "горняки" являются фаворитами матча за Суперкубок.
На победу "Шахтера" в основное время матча дается коэффициент 2,03, на ничейный результат - 3,60, а на победу "Динамо" - 3,50.
На то, что трофей в итоге выиграет "Шахтер", букмекеры выставили коэффициент 1,55, а на успех "Динамо" - 2,44.
Суперкубок Украины-2020: цифры и факты
- Поединок за Суперкубок пройдет 25 августа в Киеве на НСК "Олимпийский". Начало встречи - в 21.00. Главным арбитром матча назначен Виталий Романов.
- Новый главный тренер "Динамо" Мирча Луческу проведет свой первый матч против "Шахтера", который возглавлял на протяжении двенадцати лет.
- "Шахтер" и "Динамо" - единственные клубы, которые становились обладателями Суперкубка Украины. У обоих грандов - по 8 побед.
- Рекордсменом по количеству побед в Суперкубке Украины среди тренеров является Мирча Луческу, который выигрывал трофей 7 раз.
- В прошлом сезоне обладателем трофея стало "Динамо", которое обыграло "горняков" со счетом 2:1.
- В предыдущие пять лет матч за Суперкубок Украины неизменно принимал стадион "Черноморец" в Одессе.
- В новом сезоне "Шахтер" и "Динамо" стартуют за четыре дня до Суперкубка - команды проведут матчи первого тура УПЛ.
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