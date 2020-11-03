Бывший футболист донецкого "Шахтера" Сергей Ковалев дал оценку предстоящему поединку "горняков" в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов против "Боруссии" Менхенгладбах.
УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Шахтер - Боруссия М.
Экс-полузащитника цитирует zbirna.com.
"Могу сказать, что для "оранжево-черных" эта игра будет сложнее, чем с "Интером" или "Реалом". Потому что "Боруссия" очень хорошо играет на чужом поле. По проценту очков набранных в гостях она выступает лучше. Эта немецкая команда классно вступает в прессинг на чужой половине поля, у нее хорошо сбалансированы линии обороны и атаки, качественный контроль мяча.
"Шахтеру" будет непросто выбегать в быстрые атаки. Тем не менее это чуть ли не единственный его шанс добыть положительный результат в этой встрече. Хочется верить, что в этом компоненте у "горняков" все получится", - сказал Ковалев.
Эксперт добавил, что считает команды примерно одинаковыми по уровню:
"Думаю, "Шахтер" и "Боруссия" команды приблизительно одного уровня. Горнякам нужно быть очень осторожными, в плане того, чтобы постараться не пропустить. Иначе придется раскрываться, а немцам только это и нужно будет, поскольку контрвыпады у них хорошо получаются.
У "Шахтера" проблемы с составом хоть и стали меньше, но они все равно остаются. Так, кстати, думали и "Реал" с "Интером". Тем не менее это не помешало "горнякам" завоевывать очки в этих поединках".
Шахтер - Боруссия М: перед матчем
- Поединок "Шахтер" - "Боруссия" М пройдет сегодня на НСК "Олимпийский" в Киеве: где смотреть матч на ТВ.
- Встреча пройдет без зрителей. Минздрав отменил свое первоначальное решение из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в стране.
- "Шахтер" и гладбахская "Боруссия" ранее друг против друга не играли.
- После двух туров "Шахтер" возглавляет группу В, имея в активе 4 очка. У "Боруссии" - 2 очка и второе место.
- В стартовых турах "Шахтер" сенсационно обыграл "Реал" (3:2) и сыграл вничью с "Интером" (0:0). "Боруссия" завершила матчи против миланцев и мадридцев с одинаковым счетом - 2:2.
- Известно, кто будет судить матч "Шахтер" - "Боруссия" Менхенгладбах.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram