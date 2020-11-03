Сергей Ковалев уверен, что немцы могут создать даже больше проблем, чем "Реал" и "Интер".

Бывший футболист донецкого "Шахтера" Сергей Ковалев дал оценку предстоящему поединку "горняков" в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов против "Боруссии" Менхенгладбах.

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Шахтер - Боруссия М.

Экс-полузащитника цитирует zbirna.com.

"Могу сказать, что для "оранжево-черных" эта игра будет сложнее, чем с "Интером" или "Реалом". Потому что "Боруссия" очень хорошо играет на чужом поле. По проценту очков набранных в гостях она выступает лучше. Эта немецкая команда классно вступает в прессинг на чужой половине поля, у нее хорошо сбалансированы линии обороны и атаки, качественный контроль мяча.

"Шахтеру" будет непросто выбегать в быстрые атаки. Тем не менее это чуть ли не единственный его шанс добыть положительный результат в этой встрече. Хочется верить, что в этом компоненте у "горняков" все получится", - сказал Ковалев.

Эксперт добавил, что считает команды примерно одинаковыми по уровню:

"Думаю, "Шахтер" и "Боруссия" команды приблизительно одного уровня. Горнякам нужно быть очень осторожными, в плане того, чтобы постараться не пропустить. Иначе придется раскрываться, а немцам только это и нужно будет, поскольку контрвыпады у них хорошо получаются.

У "Шахтера" проблемы с составом хоть и стали меньше, но они все равно остаются. Так, кстати, думали и "Реал" с "Интером". Тем не менее это не помешало "горнякам" завоевывать очки в этих поединках".

Шахтер - Боруссия М: перед матчем

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Автор: Данил Слесь