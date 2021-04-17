Голкипер "Карабаха" Шахрудин Магомедалиев получил серьезную травму головы в матче 23-го тура чемпионата Азербайджана против "Сабаила".
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В середине первого тайма форвард "Сабаила" Амиль Юнанов пытался добраться до мяча и попал ногой по голове Магомедалиева, который выбежал далеко из ворот.
После столкновения вратарь с разбитой головой рухнул на газон без сознания. К счастью, медицинскому штабу удалось привести Магомедалиева в чувство. Ему перебинтовали голову, после чего он смог самостоятельно покинуть пределы поля.
Следом вратаря доставили в больницу для обследования.
"Карабах" на своей странице в Facebook опубликовал момент столкновения.
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