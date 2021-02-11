Каталонцы уступили "Севилье" в первом полуфинальном матче.

В первом матче 1/2 финала Кубка Испании "Барселона" на выезде играла с "Севильей" и потерпела поражение со счетом 0:2.

Счет в матче был открыт в середине первого тайма после сольного прохода защитника "Севильи" Жюля Кунде. Он подхватил мяч практически у своей штрафной, в центре поля обыгрался с партнером по команде, после чего начал тащить мяч к воротам. Кунде прошел нескольких соперников, оказался в штрафной и переиграл голкипера.

Читайте такжеНезабитые пенальти и овертайм: Барселона с трудом прошла клуб из третьего дивизиона в Кубке Испании (видео)Во втором тайме экс-полузащитник "Барселоны" Иван Ракитич реализовал выход один на один.

"Севилья" - "Барселона" - 2:0

Голы: Кунде, 25, Ракитич, 85

"Севилья": Буну, Видаль, Кунде, Карлос, Эскудеро (Мунир, 69), Хордан (Гудель, 80), Фернандо, Ракитич, Сусо (Торрес, 81), Эн-Несири (Рекик, 70), Гомес (Л. де Йонг, 69)

"Барселона": тер Штеген, Фирпо, Мингеса, Умтити (Тринкан, 90), Альба, де Йонг, Бускетс, Педри (Пуч, 85), Дембеле, Месси, Гризманн

Видеообзор матча от медиасервиса MEGOGO.

Кубок Испании: что нужно знать

Ответная встреча "Барселоны" и "Севильи" состоится 3 февраля на "Камп Ноу".

В другом полуфинале 11 февраля и 4 марта встретятся "Атлетик" и "Леванте".

В четвертьфинале "Барселона" в матче с восемью голами обыграла "Гранаду".

"Барселона" является рекордсменом Кубка Испании по количеству побед - 30.

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Автор: Антон Дударь