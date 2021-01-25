ПСЖ предлагает Серхио Рамосу более выгодные условия, чем "Реал".

Французский "Пари Сен-Жермен" хочет подписать капитана и лидера "Реала" Серхио Рамоса.

Об этом сообщает ondacero.es.

ПСЖ готов предложить Рамосу трехлетний контракт и перебить ту зарплату, которую ему дают в "Реале". Речь идет о 15 миллионах евро за сезон. Таким образом, за три года в ПСЖ Рамос может заработать 45 миллионов.

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"Реал" ведет переговоры с Рамосом о продлении контракта, но не готов предложить ветерану больше 12 миллионов евро в год. Примерно столько же защитник зарабатывает и сейчас.

Если "Реал" и Рамос не договорятся о контракте, то летом защитник станет свободным агентом. Уже сейчас футболист имеет право вести переговоры с другими клубами.

Ранее также сообщалось о том, что ПСЖ подтвердил интерес к форварду "Барселоны" Лионелю Месси.

Серхио Рамос: легенда "Реала"

34-летний Рамос выступает за "Реал" с 2005 года после перехода из "Севильи".

На его счету 100 голов и 40 ассистов в 668 матчах за клуб. В том числе он забивал важнейшие голы в двух финалах Лиги чемпионов против "Атлетико" и ряде других матчей.

Вместе с "Реалом" Рамос 5 раз выиграл чемпионат Испании, 2 - Кубок Испании, 4 - Суперкубок страны, 4 - Лигу чемпионов, 3 - Суперкубок УЕФА, 4 - Клубный чемпионат мира.

Рамос является лучшим бомбардиром среди защитников, выступавших в чемпионате Испании в 21 веке (74 гола).

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Автор: Антон Дударь