Французский "Пари Сен-Жермен" хочет подписать капитана и лидера "Реала" Серхио Рамоса.
Об этом сообщает ondacero.es.
ПСЖ готов предложить Рамосу трехлетний контракт и перебить ту зарплату, которую ему дают в "Реале". Речь идет о 15 миллионах евро за сезон. Таким образом, за три года в ПСЖ Рамос может заработать 45 миллионов.
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"Реал" ведет переговоры с Рамосом о продлении контракта, но не готов предложить ветерану больше 12 миллионов евро в год. Примерно столько же защитник зарабатывает и сейчас.
Если "Реал" и Рамос не договорятся о контракте, то летом защитник станет свободным агентом. Уже сейчас футболист имеет право вести переговоры с другими клубами.
Ранее также сообщалось о том, что ПСЖ подтвердил интерес к форварду "Барселоны" Лионелю Месси.
Серхио Рамос: легенда "Реала"
- 34-летний Рамос выступает за "Реал" с 2005 года после перехода из "Севильи".
- На его счету 100 голов и 40 ассистов в 668 матчах за клуб. В том числе он забивал важнейшие голы в двух финалах Лиги чемпионов против "Атлетико" и ряде других матчей.
- Вместе с "Реалом" Рамос 5 раз выиграл чемпионат Испании, 2 - Кубок Испании, 4 - Суперкубок страны, 4 - Лигу чемпионов, 3 - Суперкубок УЕФА, 4 - Клубный чемпионат мира.
- Рамос является лучшим бомбардиром среди защитников, выступавших в чемпионате Испании в 21 веке (74 гола).
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