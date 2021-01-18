Французский гранд будет готов побороться за звездного аргентинца.

Спортивный директор "Пари Сен-Жермен" Леонардо заявил, что французский клуб входит в число претендентов на нападающего "Барселоны" Лионеля Месси.

Слова Леонардо приводит France Football.

Он подчеркнул, что ПСЖ следит за ситуацией вокруг Месси. Таким образом, Леонардо подтвердил информацию, которая ранее появлялась в СМИ, о том, что парижане заинтересованы в переходе форварда.

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"Такие великие игроки, как Месси, всегда будут в списке ПСЖ. Но сейчас не время говорить об этом или мечтать об этом. Однако мы находимся за большим столом в числе тех, кто внимательно следит за ситуацией. Фактически мы еще не сели за этот стол, но наше кресло зарезервировано на всякий случай. Четыре месяца в футболе - это целая вечность, особенно в такое время", - сказал Леонардо.

Лионель Месси: возможный уход из "Барселоны"

25 августа прошлого года Месси проинформировал "Барселону" о желании расторгнуть контракт в одностороннем порядке. Аргентинец считал, что может воспользоваться соответствующим пунктом в контракте. Однако руководство "Барселоны" не отпустило игрока, а Месси не стал идти в суд против родного клуба.

Главным претендентом на Месси на тот момент называли "Манчестер Сити". Отец и агент аргентинца Хорхе Месси даже летал в Манчестер на переговоры.

Позже экс-президент "Барселоны" Жозеп Бартомеу заявил, что не мог позволить Месси уйти.

Следующим летом у Месси закончится контракт с "Барселоной" и он может покинуть клуб в статусе свободного агента. Уже сейчас аргентинец может вести переговоры с другими клубами.

Сам Месси недавно заявил, что не будет принимать решение об уходе из клуба до лета.

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Автор: Антон Дударь