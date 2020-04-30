"Проблема не в деньгах": стали известны зарплаты судей в украинском футболе

Доход арбитров в Украине значительно меньше, чем в Европе.

Бывший арбитр Сергей Шебек рассказал о зарплатах и главных проблемах судейского корпуса в украинском футболе.

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Шебека цитирует газета "Экспресс".

"За один матч элитного дивизиона украинский судья получает до 12 тысяч гривен плюс 3 тысячи на транспортные расходы. Ассистенты главных судей зарабатывают вдвое меньше. Это мизер, в Англии рефери зарабатывает 2 тысячи евро за игру. Но, в конце концов, если наш арбитр отсудит два матча за месяц даже с большим количеством ошибок - получит 24 тысячи гривен. Большинство украинцев зарабатывают в месяц в несколько раз меньше", - сказал Шебек.

Бывший рефери отметил, что улучшение финансовой ситуации не повлияет на уровень судейства в Украине:

"Проблема не в деньгах, а в подготовке. Даже если нашим судьям повысят гонорары до 20 тысяч или 30 тысяч гривен за игру, эффекта не будет. Если анализировать их работу, то можно сделать вывод, что у них слабые навыки. Пусть прогрессируют и пробиваются на международную арену. За обслуживание матчей Лиги Европы и Лиги чемпионов УЕФА платит судьям первой категории 2700 евро, а за четвертьфиналы, полуфиналы и финалы - 3700 евро. Рефери из элитной группы получают по 5-6 тысяч евро за игру".

Сергей Шебек завершил карьеру в 2009-м году. Он является рекордсменом элитного дивизиона чемпионата Украины, отработав на 226 матчах.

Как сообщал УНИАН, ранее бывший вратарь рассказал о договорном матче в украинском футболе.