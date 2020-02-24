"Народ на трибунах быстро все понял": бывший вратарь рассказал о договорном матче в украинском футболе

Максим Левицкий рассказал о случае, который произошел более 20 лет назад.

Бывший вратарь симферопольской "Таврии" и сборной Украины Максим Левицкий вспомнил о договорном поединке, в котором принимал участие в прошлом веке.

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Левицкого цитирует "Чемпион".

"В сезоне 1997/98 созданный "кооператив" утопил одесский "Черноморец". "Таврия" тоже стояла на вылет, но в последнем туре мы выиграли и в Первую лигу отправились "моряки". Мы знали, что победим тернопольской "Ниву". Задача была позволить забить их грузинском нападающему (судя по всему, Автандилу Капанадзе, который в том сезоне забил 15 голов и стал четвертым в списке бомбардиров турнира - прим.).

Правда, тренер подошел, сказал: "Тебя это не касается". Первый тайм мы играли без всякого сценария. Забили два гола. Нужно было помочь забить их форварду. Грузин вышел один на один - я потянул. Еще раз пробил - штанга. Наши уже начали расступаться. Народ на трибунах быстро все понял, стал свистеть. Нападающий с удивлением смотрел на меня. Я развел руками: "Пропускать не буду. Пусть назначают одиннадцатиметровый, забьешь с пенальти". Скосили его в штрафной - свисток судьи молчит. Еще раз завалили. Арбитр не реагирует. Игроки подходят к нему, он в ответ: "А со мной никто ни о чем не договаривался - играйте". Так 2:0 "Ниву" и обыграли", - рассказал Левицкий.

Игра бывшего голкипера, по словам самого Левицкого, позже был отмечена крымским журналистом:

"Через пару дней открываю свежий номер газеты "Крымская правда". Заслуженный журналист пишет, что в Симферополе команды откровенно отбывали номер, трибуны свистели и, судя по всему, только один игрок был не в курсе договоренностей - это Левицкий. Максим тянул все, что можно. Я улыбнулся".

УНИАН ранее сообщал о том, что апелляционный комитет УАФ удвоил дисквалификацию арбитров за договорные матчи.