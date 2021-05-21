Сергей Ференчак ушел из жизни при неизвестных обстоятельствах.

На 38-м году жизни перестало биться сердце экс-полузащитника симферопольской "Таврии" и луганской "Зари" Сергея Ференчака.

Об этом стало известно из официального Facebook "Зари".

Детали гибели не сообщаются.

Ференчак родился в Крыму и делал первые шаги в футбольных секциях полуострова. В украинской Премьер-лиге он защищал цвета "Севастополя", "Зари" и "Таврии".

В УПЛ Ференчак выступал лишь до 2013 года. После этого Сергей уехал в белорусскую "Белшину". Впоследствии вернулся в Крым, который оккупировала РФ, и принял российское гражданство.

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Автор: Артем Будрин